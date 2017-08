NAPOLI, PRONTO IL RINNOVO PER GHOULAM

21 agosto 2017

Dopo il gol al Verona sta per arrivare anche il rinnovo del contratto con il Napoli per Faouzi Ghoulam. Il Mattino parla di accordo ormai raggiunto tra la società azzurra e l'algerino, con prolungamento pronto fino al 2022, che dovrebbe essere formalizzato dopo la gara contro il Nizza valida per il preliminare di Champions League.