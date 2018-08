NAPOLI, PRONTA L'OFFERTA PER IL RINNOVO DI ZIELINSKI

29/08/2018

La doppietta contro il Milan ha ribadito l’importanza di Piotr Zielinski per il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei non vogliono farselo scappare e per questo hanno convocato l’agente per discutere il rinnovo del contratto del polacco. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, De Laurentiis gli proporrà di prolungare il contratto fino al 2023 con raddoppio dell’ingaggio che andrebbe a toccare i 2 milioni di euro all’anno. Dovrebbe aumentare anche la clausola rescissoria che passerebbe dagli attuali 65 milioni a 100 milioni.