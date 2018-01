NAPOLI-POLITANO, LA CHIAVE È OUNAS

26 gennaio 2018

Il Napoli stringe per Politano del Sassuolo. Due i segnali importanti che possono far accelerare la trattativa. Il primo è la ferma volontà di Politano - lui sì, come detto, a differenza di Verdi - di trasferirsi tra mare e Vesuvio. Il secondo è l'inserimento nella trattativa di una controprartita certamente interessante come Ounas, chiuso in azzurro e per questo offerto in prestito al Sassuolo. Sassuolo che, oltre all'esterno ex Bordeaux, rinfrescherà le casse societarie con una cifra tra i 18 e i 20 milioni.