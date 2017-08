NAPOLI, PIACE CASTILLEJO

8 agosto 2017

La qualificazione alla fase a gironi della Champions League potrebbe portare al Napoli in dono un nuovo acquisto. Secondo Mundo Deportivo il club azzurro si sarebbe rifatto sotto con il Villareal per Samu Castillejo. Il 26 milioni di euro che il club spagnolo chiede per il suo giocatore sono però troppi per il Napoli, che conta di trovare al più presto un accordo.