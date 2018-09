NAPOLI, PER KOULIBALY PRONTA UNA CLAUSOLA MONSTRE

08/09/2018

Il Napoli prova a blindare Kalidou Koulibaly. Dopo il rinnovo dei giorni scorsi, riferisce Il Mattino, il club partenopeo vorrebbe alzare la clausola rescissoria del difensore senegalese a 200 milioni di euro. Per Piotr Zielinski è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto e Aurelio De Laurentiis è intenzionato a proporre una nuova clausola da 150 milioni. Per Elseid Hysaj, invece, si lavora al prolungamento, ma non si parla di cifre per quanto riguarda la clausola.