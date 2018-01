NAPOLI, PASSI AVANTI PER DEULOFEU. MA SI ASPETTA VERDI

11 gennaio 2018

Il Napoli fa passi avanti per Gerard Deulofeu, ma aspetta Simone Verdi. La società partenopea ha incontrato l'entourage dello spagnolo del Barcellona raggiungendo un'intesa di massima. Tutto, però, resta in stand-by in attesa di una risposta dall'attaccante del Bologna. L'italiano è in vacanza a Dubai e sta riflettendo sul trasferimento: la dead line scade sabato. In caso di risposta negativa De Laurentiis inizierà a trattare con i blaugrana.