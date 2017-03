NAPOLI, OSSERVATI DIVERSI GIOCATORI IN EREDIVISIE

8 marzo 2017

Calciomercato.it rivela che il Napoli starebbe seguendo con attenzione diversi giocatori che militano nel campionato olandese, In casa Ajax i nomi osservati sono quelli di Kasper Dolberg, che ha sostituito Arkadiusz Milik, passato proprio ai partenopei, ed il centrocampista olandese Davy Klaassen. Sempre dei lancieri, ma in prestito dal Chelsea è invece Bernard Traorè, esterno d'attacco ed individuato dal Napoli come vice Callejon. Un nome che piace e che indossa la maglia del Psv è invece Nicolas Isimat Mirin, difensore francese classe 1991.