NAPOLI, OFFERTA DEL LIVERPOOL PER INSIGNE

3 marzo 2017

Il quotidiano britannico Sun scrive di un interessamento del Liverpool per Lorenzo Insigne. Il club inglese avrebbe addirittura presentato un'offerta da 45 milioni per il numero 24 partenopeo durante la sessione di mercato invernale ricevendo però un rifiuto del Napoli. Insigne ed il club azzurro non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio, una situazione che permette al Liverpool di inserirsi e portare in Inghilterra il giocatore.