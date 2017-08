NAPOLI, OFFERTA AL CITY PER ZINCHENKO

5 agosto 2017

Il Napoli è a caccia di un vice Callejon. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe fatto un'offerta al Manchester City per Oleksandr Zinchenko. Gli azzurri per l'ucraino classe 1996 puntano a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4-5 milioni.