NAPOLI, OCCHI SU AMAVI E SCALERA

22 aprile 2017

Spuntano due nomi nuovi per il mercato del Napoli. Si tratta di Jordan Amavi e Giuseppe Scalera. Anche se per il ruolo di esterno difensivo in pole resta Alejandro Grimaldo del Benfica. Giuntoli, però, segue con interesse il francese classe '94 Amavi, in forza all'Aston Villa. Ma si guarda anche in Italia: smentito l'interesse per Widmer, piacciono Samir e Conti. Altro nome nuovo è quello di Giuseppe Scalera, in prestito alla Fiorentina ma di proprietà del Bari. Il Napoli sarebbe disposto ad offrire gli 1,4 milioni che chiedono i pugliesi per i gioiellino nel giro dell'under 19.