Napoli: 'no' all'offerta del Psg per Reina

23 agosto 2017

Arriva un secco 'no' del Napoli al Psg per Pepe Reina. Il club francese si sarebbe fatto avanti con un'offerta di 7 milioni di euro agli azzurri, rispedita al mittente. Proposto un biennale da 3.5 milioni a stagione al portiere spagnolo, che ci starebbe pensando. Reina ha un contratto in scadenza nel 2018 e non ha ancora trovato un accordo con De Laurentiis. Le trattative si sono interrotte dopo un paio di visite del procuratore Quillon a Dimaro.