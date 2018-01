NAPOLI, NIENTE POLITANO

31 gennaio 2018

Politano resta un giocatore del Sassuolo. La trattativa col Napoli non è infatti andata buon fine. Gli azzurri avevano messo sul piatto 28 milioni di euro più 1 mln di bonus. I neroverdi poi avrebbero dovuto acquistare Farias per 8 mln, ma i tempi stretti non hanno consentito la chiusura dell'affare.