NAPOLI, MILIK E GHOULAM GUARITI: TORNANO AD ALLENARSI

15 gennaio 2018

"Milik e Ghoulam stanno benissimo, hanno superato brillantemente i test e sono entrambi in buona forma fisica e mentale: tutti e due possono tornare a lavorare in gruppo". Lo ha annunciato il medico del Napoli Alfonso De Nicola ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle condizioni fisiche di Arek Milik e Faouzi Ghoulam. "Anche il professor Mariani ha detto che la riabilitazione è completata, ora lavoreranno col preparatore atletico, cominceranno a fare prima partite blande e poi sempre più impegnative - ha aggiunto - Ritorno in campo tra un mese col Lipsia? Spero di si, ma con le previsioni bisogna stare sempre attenti. Può succedere sempre un piccolo imprevisto che ritarda il ritorno in campo".