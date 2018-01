NAPOLI, MERTENS: RINNOVO SENZA CLAUSOLA

13 gennaio 2018

Il Napoli continua il pressing su Dries Mertens per il rinnovo del contratto. Il club di De Laurentiis ha proposto al giocatore un contratto da 5 milioni a stagione per provare a convincerlo a restare in azzurro ma, soprattutto, per poter togliere dall'accordo la clausola da 28 milioni, tutt'ora esistente e considerata troppo bassa dal Napoli. Le parti non sembrano distanti e la trattativa potrebbe arrivare alla fumata bianca.