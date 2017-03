NAPOLI: MERTENS INCONTRA IL MANCHESTER UNITED

10 marzo 2017

Le difficoltà riscontrate nel trovare un accordo con il Napoli, stanno convincendo Dries Mertens, autore di un'incredibile stagione in azzurro, a guardarsi intorno per valutare tutte le offerte che gli sono pervenute. L'entourage del belga avrebbe incontrato alcuni rappresentanti del Manchester United per parlare di un suo eventuale approdo ai Red Devils in estate. Lo scrive il quotidiano britannico Daily Express.