NAPOLI-MERTENS, ACCORDO VICINO

17 aprile 2017

Passi avanti tra il Napoli e Mertens per il rinnovo. Stando a Repubblica, la trattativa sarebbe a buon punto sulla base di un accordo simile a quelli raggiunti in passato con Cavani e Lavezzi. Si tratterebbe di un prolungamento con l'inserimento di una clausola contenuta per lasciare aperta la porta a un'offerta irrinunciabile, con la possibilità di un addio prima della naturale scadenza del nuovo contratto.