NAPOLI: MARTIN NOME NUOVO PER SOSTITUIRE GHOULAM

18 novembre 2017

Faouzi Ghoulam tornerà soltanto in primavera, il Napoli sta correndo ai ripari per assicurarsi a gennaio un esterno sinistro che possa sostituire degnamente l'algerino, aspettando al contempo anche segnali importanti da Mario Rui che contro il Milan giocherà la sua seconda partita da titolare consecutiva. Dalla Spagna, intanto, ecco arrivare un altro nome oltre quello di Vrsaljko: si tratta di Aaron Martin, 20 anni, talento dell’Under 21 spagnola che gioca nell’Espanyol di Barcellona. Per lui, però, il club catalano chiede una cifra che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.