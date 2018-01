NAPOLI, MAKSIMOVIC VICINO ALLO SPARTAK MOSCA

20 gennaio 2018

Non solo operazioni in entrata. Il Napoli sta pensando anche alle cessioni. In particolare sembra ormai agli sgoccioli la trattativa per Nikola Maksimovic con lo Spartak Mosca di Massimo Carrera. Il giocatore e il tecnico si sono già sentiti e la squadra russa sembra aver convinto il difensore. Il nodo resta la formula dell'affare. C'è l'ok del Napoli per il prestito oneroso, ma non per l'obbligo di riscatto. Gli azzurri infatti vorrebbero rivalutare il giocatore dopo i Mondiali.