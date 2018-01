NAPOLI, MAKSIMOVIC PUO' PARTIRE

14 gennaio 2018

Il Napoli potrebbe dire addio a Nikola Maksimovic in questa sessione di mercato: secondo Il Mattino, infatti, il centrale serbo 26enne potrebbe accasarsi in Germania (dove piace ad Hoffenheim ed Eintracht Francoforte) o in Spagna, al Villarreal. Molto dipenderà anche dal futuro di Tonelli in quanto Sarri preferirebbe non privarsi di entrambi i giocatori.