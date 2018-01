NAPOLI, MAKSIMOVIC E 20 MILIONI PER AVERE POLITANO

24 gennaio 2018

Nikola Maksimovic in prestito al Sassuolo per avere subito Politano. Questa l’idea del Napoli - secondo Tuttosport - che ancora non ha mollato la presa su Matteo Politano. Il club partenopeo starebbe pensando, oltre ad un’offerta cash di 20 milioni, di proporre al Sassuolo anche il prestito del difensore che non sta trovando spazio con Sarri. Maksimovic è molto gradito al tecnico dei neroverdi Iachini.