NAPOLI: MACHACH IN PRESTITO A BENEVENTO O CHIEVO

4 gennaio 2018

Zinedine Machach è stato bloccato dal Napoli e sta aspettando una telefonata dalla società del presidente De Laurentiis per recarsi a Castel Volturno. L’avventura del 21enne francese, però, in Italia partirà con una maglia diversa dal quella azzurra. Il Napoli, infatti - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - sembra intenzionato a girarlo in prestito fino a fine stagione. Sulle sue tracce si sono mosse Benevento, Chievo e Carpi.