Napoli: lo strappo con Sarri. E ora il tecnico cosa farà?

23 maggio 2018

De Laurentiis potrebbe dunque continuare a pagare a Sarri 1 milione e 400 mila euro a stagione, impedendogli di trovare subito un'altra panchina. Dal canto suo Sarri aspetterà a questo punto che arrivi un club disposto a pagare la clausola di otto milioni entro il 31 maggio. Lo Zenit San Pietroburgo è già uscito allo scoperto, con un blitz direttamente in Italia la scorsa settimana per convincerlo ad accettare la sua ricca proposta: contratto triennale da 6,5 milioni a stagione. Il club russo, come riferisce il 'Corriere dello Sport', vorrebbe presentare il successore di Roberto Mancini alla guida della squadra già questo sabato. Ma Sarri tentenna e aspetta notizie... dall'Inghilterra.



Perché all'orizzonte c'è il Chelsea e il sogno Premier League. Giovedì a Londra è in programma l'incontro tra il patron dei Blues Roman Abramovich e Antonio Conte, che dovrebbe sancire il divorzio tra le parti, nonostante un altro anno di contratto. Il Chelsea si è già mosso per Sarri nelle scorse settimane, incantato dal gioco espresso dal Napoli, e ha avuto diversi contatti con Alessandro Pellegrini, il procuratore del tecnico degli azzurri. Nelle prossime ore il panorama sarà più chiaro.