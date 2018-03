Napoli, Leno è caldo: "Mi hanno cercato in estate, adesso vedremo"

15 marzo 2018

Con Pepe Reina al Milan , il Napoli è pronto a rifare interamente il look alla propria porta. Oltre a tenere sempre sotto osservazione Mattia Perin , è Bernd Leno il primo obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis. Il 26enne numero uno del Bayer Leverkusen ha nuovamente aperto a un futuro in Italia con un'intervista rilasciata al portale tedesco fussball.news: "Il Napoli mi ha cercato già l'estate scorsa, ma allora il club non volle cedermi. Non voglio andarmene per forza, ma questa estate vedremo".

"Tutti sanno che qui al Bayer mi identifico con il modo di giocare del nuovo allenatore e che mi sento a mio agio" ha aggiunto Leno, che però ha anche esplicitato la volontà di valutare bene che decisione prendere in estate.



Il tedesco, comunque, potrebbe non essere l'unico nuovo portiere nel dopo Reina. Anche Alex Meret, infatti, apre a un possibile futuro in azzurro: "Penso di essere ancora all'inizio di un percorso, so che devo crescere tanto. Non saprei dire se sono pronto per una big. Napoli? Le notizie e certe voci arrivano. Mi fa piacere essere preso in considerazione, specie trattandosi di un club così importante". Un assist da trequartista, più che un intervento da portiere.