NAPOLI: L'ATLETICO MADRID VUOLE MERTENS

11 novembre 2017

In campo vola, ma è nel mercato invernale che il Napoli dovrà fare il salto di qualità per continuare nella corsa scudetto che lo vede protagonista assoluto. All'attacco, cercando un sostituto dei lungodegenti Milik e Ghoulam, ma anche in difesa con l'Atletico Madrid che, forte dell'interesse azzurro per Vrsaljko, tornerà all'attacco per Mertens. L'attaccante belga è l'uomo individuato da Simeone per rilanciare i Colchoneros.