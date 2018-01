NAPOLI, L'AGENTE DI MAGGIO: "RINNOVO? NON LO SO"

29 gennaio 2018

L'agente di Christian Maggio, Massimo Briaschi, ha fatto il punto sul rinnovo dell'esterno del Napoli. "Rinnoverà? "Non lo so, mancano ancora 7 mesi. Bisogna vedere cosa succede. Non possiamo parlare adesso con la società di rinnovo perché è in corso il calciomercato. Se ne discuterà più avanti quando ci saranno le condizioni per parlarne, se ci saranno. Il ritiro? Giocherà altri due anni", ha detto a calcionapoli1926.it.