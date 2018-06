NAPOLI, L’ARRIVO DI VERDI NON ESCLUDE POLITANO

5 giugno 2018

Dopo aver chiuso la trattativa per Verdi il mercato del Napoli non rallenta e per Ancelotti potrebbe presto arrivare anche un altro esterno: il club partenopeo non molla Matteo Politano e, secondo quanto riportato da Tuttosport, una nuova offerta da presentare al Sassuolo sarebbe oramai pronta. Dopo il no ai 28 milioni offerti a gennaio resta caldissimo il profilo del giocatore in ottica Napoli in vista della prossima stagione.