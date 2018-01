NAPOLI, KOULIBALY: "PRONTO A FIRMARE A VITA"

18 gennaio 2018

Kalidou Koulibaly è pronto a vestire a vita la maglia del Napoli. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese ha lanciato un messaggio d'amore al club: "Firmare un contratto a vita? Se domani il presidente si presentasse con un'offerta del genere non avrei problemi a firmare, a restare per sempre. Qui sto benissimo, città e squadra mi danno tutto, voglio restituire ai napoletani lo scudetto".