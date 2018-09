NAPOLI, KOULIBALY: "HO RINNOVATO PER RIPAGARE LA FIDUCIA"

21/09/2018

Kalidou Koulibaly è felice al Napoli e per questo ha voluto proseguire la sua avventura in azzurro per altri 5 anni. Lo ha confermato il difensore senegalese a Radio Kiss Kiss: "Per me era molto importante ripagare la fiducia che tutti hanno in me, ho avuto la possibilità di rinnovare fino al 2023. Ringrazio tutti, presidente, staff e giocatori. Lo staff mi ha davvero aiutato. Io sono molto contento di essere qua, sono fiducioso per il futuro e la mia felice è molto felice a Napoli. Rinnovare per cinque anni per me è una cosa normalissima, spero di ripagare in campo".