NAPOLI, JORGINHO RINNOVA FINO AL 2022

21 gennaio 2018

Come riporta Il Mattino, il Napoli è molto vicino all'accordo per il rinnovo fino al 2022 con Jorginho. Il centrocampista ha un contratto in scadenza 2020. Previsto un super ingaggio, da 3 milioni netti a stagione oltre ai bonus. Un accordo che porterebbe Jorginho a guadagnare il doppio rispetto ad oggi. Si attende la firma nelle prossime settimane.