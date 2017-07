NAPOLI, INSIGNE VICINO A RAIOLA

24 luglio 2017

Dopo Marco Verratti, anche Lorenzo Insigne potrebbe entrare a far parte della scuderia di Mino Raiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il padre del talento azzurro avrebbe rotto con gli agenti storici e all'orizzonte potrebbe profilarsi un accordo col potente procuratore italo-olandese. Manovra interessante in prospettiva Barcellona per Lorenzo. Se Neymar dovesse lasciare i blaugrana, infatti, il talento napoletano potrebbe essere uno dei papabili rimpiazzi del brasiliano.