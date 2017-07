Napoli: Insigne, minaccia blaugrana. Incontro AdL-Reina

25 luglio 2017

Minaccia Barcellona per il Napoli. I blaugrana non hanno dubbi sul fatto che Neymar non si muoverà ma intanto sarebbero già al lavoro per il dopo: e il pensiero va non solo a Dybala ma anche a Lorenzo Insigne, in rotta con i suoi agenti e già in orbita Mino Raiola, che ha appena portato con sé Verratti. In casa azzurra novità sul fronte Reina: vertice notturno tra De Laurentiis, lo spagnolo e il ds Giuntoli per gettare le basi per un futuro insieme.