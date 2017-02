NAPOLI, INSIGNE DEVE DECIDERE TRA RINNOVO E MILAN

2 febbraio 2017

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli deve risolvere la questione legata a Lorenzo Insigne. Il numero 24 partenopeo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la società azzurra, in scadenza 30 giugno 2019. Le due parti non hanno contatti in merito dalla scorsa estate. Sullo sfondo resta sempre vigile il Milan.