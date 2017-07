NAPOLI, INCONTRO CON ZAPATA

27 luglio 2017

Il futuro di Duvan Zapata sarà, con ogni probabilità, lontano dal Napoli, che in quel ruolo è ben coperto. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, domani è in programma un incontro tra l'entourage del colombiano e la dirigenza partenopea per fare il punto della situazione e valutare ogni ipotesi. Il centravanti è da tempo nel mirino del Torino.