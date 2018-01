NAPOLI, IL CHIEVO NON MOLLA INGLESE

3 gennaio 2018

Il Napoli ha bisogno di rinforzi. Subito. E il primo nome sulla lista sarebbe quello di Roberto Inglese, ma pare che ci siano inattese complicazioni. L'accordo con il Chievo parla di giugno e a Verona non hanno troppa intenzione di anticipare i tempi e liberare il giocatore. Prima la salvezza, poi lasceranno libero l'attaccante come da contratto. A meno che non arrivi un sostituto che accontenti Maran ed è su questa strada che deve inerpicarsi il ds Giuntoli se vuole convincere Campedelli.