NAPOLI, IDEE DALLA SVIZZERA: LOTOMBA E ELVEDI

13/06/2018

Jordan Lotomba è l'ultima idea del Napoli per la fascia destra. Lo racconta Il Corriere dello Sport che descrive il profilo del giovane svizzero: 20 anni il prossimo settembre, svizzero di origine angolane che ha appena vinto lo scudetto con la maglia dello Young Boys, finito in epoca non sospetta sul taccuino di Cristiano Giuntoli che ha trovato adesione in Carlo Ancelotti. Un altro svizzero che interessa è Nico Elvedi, 22 anni a settembre, tre anni al Borussia Moenchengladbach.