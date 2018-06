NAPOLI, HYSAJ: "FUTURO? NON SO..."

3 giugno 2018

Dopo il divorzio tra AdL e Sarri, il futuro di Hysaj a Napoli è molto incerto. "Non è una buona notizia dato che sono con Sarri da 6 anni. Il Napoli però ha fatto un'ottima scelta con Ancelotti che è un ottimo allenatore e sappiamo quanti titoli ha vinto", ha spiegato. "Futuro? Sono solo voci, non so nulla ed ho solo letto cio' che viene scritto", ha concluso.