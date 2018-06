NAPOLI, GIUNTOLI IN RUSSIA PER RUDY E AREOLA

14/06/2018

Occhi puntati sui Mondiali in casa Napoli per monitorare un paio di giocatori ritenuti molto interessanti. In particolare Giuntoli volerà in Russia per vedere da vicino e iniziare a trattare con Sebastian Rudy, centrocampista classe 1990 del Bayern Monaco, e il portiere Alphonse Areola del Paris Saint Germain.