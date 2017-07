NAPOLI, GIACCHERINI VICINO ALLO SPARTA

30 luglio 2017

Titoli di coda per Giaccherini al Napoli. Il giocatore ha poco spazio nello scacchiere di Sarri e ha deciso di cambiare aria per giocare con continuità. L'esterno azzurro ha accettato la corte di Stramaccioni e a breve si trasferirà allo Sparta Praga. Per lui è pronto un triennale. La partenza di Giaccherini dovrebbe fare spazio all'arrivo a Napoli di Zinchenko .