NAPOLI, GIACCHERINI VALUTA L'ADDIO

11 maggio 2017

Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, ha parlato del futuro del suo assistito, lasciando intendere una probabile partenza. "Lui è visto come vice Callejon, ma quando ha avuto la possibilità di giocare lo ha sostituito egregiamente - ha spiegato -. Il futuro? Vediamo: se arriveranno due esterni allora potrebbe andare via, ma lui ha una situazione contrattuale tale da poter prendere in considerazione soltanto un certo tipo di squadre. Di alto livello".