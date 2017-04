NAPOLI, GHOULAM VERSO L'ATLETICO

12 aprile 2017

Il Napoli e Faouzi Ghoulam sono sempre più distanti: secondo Tuttosport, non si arriverà al rinnovo del contratto (in scadenza 2018) e in più il cambio di agente da parte del giocatore algerino (che si affiderà a Jorge Mendes) fa pensare all'Atletico Madrid come possibile destinazione. Il club spagnolo è pronto a offrire 20 milioni agli azzurri.