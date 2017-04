NAPOLI-GHOULAM, RINNOVO LONTANO

4 aprile 2017

Il rinnovo tra il Napoli e Faouzi Ghoulam è in una fase di stallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, sarebbe ancora piuttosto ampio il divario tra la domanda del laterale algerino e l'offerta del club partenopeo. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2018 e su di lui c'è il forte interesse di PSG e Atletico Madrid. Senza un'intesa sul prolungamento diventa sempre più probabile un addio in estate.