NAPOLI-GHOULAM, RINNOVO LONTANO

16 marzo 2017

Il futuro di Faouzi Ghoulam potrebbe essere lontano da Napoli: il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2018, sembra lontano e per questo il giocatore classe 1991 potrebbe lasciare gli azzurri. Il quotidiano algerino Le Buteur parla espressamente di un forte interessamento del Real Madrid per l'esterno nordafricano. L'ipotesi spagnola sembrerebbe piacere molto a Jorge Mendes, vicino a diventare il nuovo procuratore di Ghoulam, con il gradimento confermato da parte di Zinedine Zidane.