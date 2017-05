NAPOLI, GHOULAM PIACE AL PSG

23 maggio 2017

Faouzi Ghoulam è finito nel mirino del Psg. Lo riporta l'Equipe, secondo cui l'algerino presto potrebbe finire nell'elenco della spesa del club parigino. Sarri non vorrebbe perderlo e anche il giocatore vorrebbe rimanere a Napoli, ma molto dipenderà da quanto il Psg metterà sul piatto per portare in Francia l'esterno sinistro.