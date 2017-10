NAPOLI-GHOULAM, INTESA PER IL RINNOVO

29 ottobre 2017

Fumata bianca per il rinnovo di Faouzi Ghoulam. Il nuovo contratto per il rinnovo prevede infatti un'intesa fino al 2022 con un ingaggio di 3 milioni l'anno più bonus legati ai risultati della squadra. Per l'algerino, inoltre, è stata fissata una clausola rescissoria di 35 milioni valida soltanto per l'estero.