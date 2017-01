NAPOLI, GABBIADINI AL SOUTHAMPTON: DOMANI LE VISITE

30 gennaio 2017

Manolo Gabbiadini al Southampton. Il club inglese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'attaccante che si trasferisce in premier per 17 milioni più 3 di bonus. Gabbiadini arriverà a Londra domani mattina alle 11.00 (ora locale, ndr) per sostenere le visite mediche che preludono alla firma sul contratto.