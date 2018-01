NAPOLI, FUTURO DI GIACCHERINI IN RUSSIA O TURCHIA

5 gennaio 2018

In uscita dal Napoli c'è Emanuele Giaccherini. L'esterno non ha trovato spazio nell'undici di Sarri e a gennaio potrebbe partite per trovare più minuti. Il suo futuro, si legge su Il Mattino, potrebbe essere in Turchia o in Russia, visto che nelle ultime ore sono arrivati diversi sondaggi in tal senso.