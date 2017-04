NAPOLI, FORCING PER WIDMER

20 aprile 2017

Il Napoli accelera per Widmer. L'esterno dell'Udinese piace molto a Sarri e, stando al Mattino, i dirigenti di De Laurentiis avrebbero già avuto dei contatti con il club friulano per parlare del futuro del giocatore. In cambio il Napoli potrebbe cedere Zapata come contropartita.