NAPOLI: FABIAN RUIZ A UN PASSO

17/06/2018

Napoli scatenato sul mercato. In entrata e in uscita. Stando a Il Mattino, gli azzurri sarebbero a un passo da chiudere l'affare Fabian Ruiz, uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Al Betis arriverà da Napoli un bonifico pari alla clausola del centrocampista (30 mln), che già mercoledì dovrebbe essere in Italia per le visite mediche. Sul fronte Hamsik, intanto, AdL sta provando a rinviare l'addio, ma Marekiaro ha già scelto la Cina. Lunin invece sarà il portiere del futuro.