NAPOLI, ENTRO 10 GIORNI IL RINNOVO DI MERTENS

6 maggio 2017

Il più è fatto per il rinnovo di Dries Mertens al Napoli e per metà mese si attende l'incontro decisivo per mettere nero su bianco per il rinnovo. Secondo Il Mattino anche i dettagli ormai sono virtualmente definiti: 4 milioni di euro a stagione e una clausola valida per l'estero da circa 22 milioni di euro, ma che potrebbe variare ulteriormente in fase di stipula. L'ultimo passo riguarda un bonus che il belga chiede per aver rinunciato a partire tra dodici mesi, ovvero a parametro zero.