NAPOLI, E' FATTA PER IL RINNOVO DI INSIGNE

21 aprile 2017

Tanto attesa dai tifosi è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Sciolto anche l'ultimo nodo, i diritti d'immagine resteranno interamente al Napoli. Per il talento di Frattamaggiore una firma da 4 milioni e mezzo a stagione bonus compresi. Domani alle 11 e 30 la conferenza stampa in cui verrà ufficializzata l'intesa e per l'occasione sarà presente anche l'allenatore Maurizio Sarri.